London Hard Fork gereed op Ethereum netwerk

De langverwachte London Hard Fork is live uitgebracht op de Ethereum blockchain. De nieuwe Hard Fork brengt een aantal nieuwe mogelijkheden met zich mee op het Ethereum netwerk.

Ethereum London Hard Fork

De hard fork met de naam London is uitgevoerd in blok 12965000. De fork brengt vijf belangrijke wijzigingen in het netwerk met zich mee, de meest interessante verbetering is gericht op de EIP-1559 verbinding waarbij de tarieven zijn aangepast.

Het gaat hierbij om een langverwachte update. Waarbij vooral veel aandacht is besteed aan EIP-1559. Hiermee is het mogelijk om de transactiekosten beter te voorspelen, waarmee je uiteindelijk goedkoper uit zal zijn als het gaat om de transactiekosten.

Nu de London hard fork live is, worden de transactiekosten die voorheen aan miners werden betaald nu ‘geburned’ en uit de actieve circulatie gehaald. Hierdoor ontstaat er minder aanbod. Voor de miners is er minder goed nieuws. Aangezien de volledige transactiekosten nu niet richting de miners gaan, maar deels worden geburned.