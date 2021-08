Bitcoin (BTC) koers breekt opnieuw $43.000

De koers van de Bitcoin is in de afgelopen weken behoorlijk gestegen. Inmiddels is de $43.000 bereikt en is de koers sinds een langere tijd weer boven de $43.000 te vinden.

Bitcoin koers bereikt $43.000

Gisteren heeft de koers van de Bitcoin de $40.000 weten te breken. Na positieve ontwikkelingen is de koers vandaag te vinden op $43.000.

Nadat de $40.000 gebroken werd, kwam de koers in een behoorlijke versnelling. Op moment van schrijven heeft de Bitcoin een waarde van $42.900.

Ethereum

Niet alleen Bitcoin is positief in het nieuws, ook Ethereum heeft een flinke stijging meegemaakt en nadert de $3.000. Opvallend is de stijging van Polkadot. In de afgelopen 7 dagen heeft Polkadot een stijging neergezet van ruim 36 procent.