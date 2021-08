‘Google Pixel 5a verschijnt 26 augustus, voor 450 dollar’

Inmiddels zijn er meerdere geruchten ontstaan over de Google Pixel 5a smartphone. Volgens een aantal bronnen komt de smartphone op 26 augustus op de markt en zal de Pixel 5a verkocht worden voor 450 dollar.

Google Pixel 5a smartphone

De geruchten zijn afkomstig van Jon Prosser. Volgens Prosser komt de Pixel 5a op de markt voor een bedrag van 450 dollar. Naast de prijs zijn er ook enkele specificaties opgedoken.

Google heeft de smartphone voorzien van een 6,4-inch groot scherm met een frequentie van 90Hz. Verder beschikt de smartphone over 6GB aan werkgeheugen en is de processor de Snapdragon 765G.

Beschikbaarheid

Volgens de bron wordt de Google Pixel 5a op donderdag 26 augustus gepresenteerd. Meerdere details over de mogelijke onthulling zijn vooralsnog onbekend. Wel is het zo goed als zeker dat we de smartphone niet in Nederland gaan zien. De release lijkt zich voornamelijk te richten op de Amerikaanse en Japanse markt.