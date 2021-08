Ethereum voor het eerst sinds mei boven $3.000

De afgelopen weken heeft niet alleen Bitcoin groene cijfers weten te bereiken. Ook de koers van Ethereum blijft stijgen na de lancering van de London hard fork.

Ethereum prijs bereikt $3.000

Vandaag passeerde ETH de psychologische $3.000 voor het eerst sinds mei. Op moment van schrijven is de prijs voor een enkele Ether $3.120. Desondanks is het nog steeds ver verwijderd van Ethereum’s all-time high van bijna $4.400.

Tijdens de dip van enkele maanden geleden bereikt de koers van Ethereum een waarde tot onder de $2.000. Sinds de nieuwe London hard fork is er een aanpassing toegevoegd gericht op de transacties. Hierbij worden de vergoedingen vernietigd in plaatst van toegekend aan de miners. In 2 dagen zijn er ruim 10.000 ETH tokens vernietigd.