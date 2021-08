Xiaomi voor het eerst nummer 1 op smartphonemarkt

Xiaomi heeft voor het eerst de nummer 1 positie op de smartphonemarkt weten te bemachtigen. Het techmerk heeft marktleider Samsung ingehaald.

Xiaomi nummer 1

In juni verkocht Xiaomi meer smartphone in vergelijking met Samsung en Apple, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het onderzoeksbureau Counterpoint.

In vergelijking met de maand mei is er een stijging van 26 procent op de gehele smartphoneverkoop. Xiaomi heeft nu een aandeel op de markt van ruim 17 procent, gevolgd door Samsung en Apple met respectievelijk 15,7 en 14,3 procent.

Tekorten Samsung

Vanwege de huidige pandemie zijn er veel tekorten ontstaan door problemen rondom de productiecapaciteit in Vietnam. Daardoor zijn er tekorten ontstaan in de populaire A-serie.

Volgens Counterpoint is er voor Xiaomi vooral een groot succes in thuisland China. Vooral de Redmi-toestellen zijn in thuisland China enorm populair. Ook heeft Xiaomi goed weten te reageren op het negatieve effect rondom Huawei. Door handelssancties van de VS stortte de telefoonverkoop van Huawei in.