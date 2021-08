Samsung onthult nieuwe Galaxy A12 Nacho met Exynos-soc

Samsung heeft de Galaxy A12 Nacho officieel uitgebracht voor de Europese markt. Het gaat hierbij om een nieuw toestel welke overeen komt met de huidige Galaxy A12. Verbeteringen zijn onder andere zichtbaar in de Exynos-processor.

Galaxy A12 Nacho

De Galaxy A12 Nacho is gepresenteerd voor de Russische markt en richt zich op een adviesprijs van ongeveer 140 euro. De A12 en A12 Nacho zijn vrijwel identiek. Het enige verschil is te vinden in de gebruikte chipset. Voor de Nacho-smartphone heeft Samsung de Exynos 850-chip toegepast uit eigen productie.

Deze processor is onder andere te vinden bij de M12 en A21s. De Exynos-chips worden door Samsung zelf gemaakt. De huidige A12 beschikt over een MediaTek-processor.

Of de nieuwe smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk. Vooralsnog lijkt het erop dat de smartphone alleen op de markt komt in Rusland. De A12 Nacho is daar per direct te verkrijgen in het blauw, rood, wit en zwart.