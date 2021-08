Xiaomi Mi Mix 4: Nieuw vlaggenschip met high-end specificaties

Xiaomi heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in het topsegment welke beschikt over een selfiecamera onder het scherm.

Xiaomi Mi Mix 4

De nieuwe Mi Mix 4 is een high-end smartphone welke beschikt over een aantal unieke functionaliteiten. De smartphone heeft een selfiecamera onder het scherm. Opvallend is de pixeldichtheid van 400 pixels per vierkante inch boven de camera.

Xiaomi heeft de nieuwe smartphone voorzien van een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Onder de motorkap is er een krachtige Qualcomm Snapdragon 888+ chipset te vinden.

Onder het scherm is er een selfiecamera te vinden met een sensor van 20 megapixel. De hoofdcamera aan de achterzijde is 108 megapixel bestaande uit 3 sensoren.

Xiaomi Mi Mix 4 is beschikbaar in een werkgeheugen van 8 of 12 GB waarbij de opslagruimte bestaat uit 128, 256 of 512 GG. Voor een bedrag van 657 euro is de smartphone te verkrijgen.