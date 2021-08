Cardano eenvoudig kopen via iDeal, zo doe je dat zonder transactiekosten

Cardano is de afgelopen dagen behoorlijk positief in het nieuws geweest. De ontwikkelingen rondom de smart contract functionaliteit bereiken de laatste fase en ook de support vanuit verschillende exchanges is inmiddels in volle gang. Vanwege al het positieve nieuws maakt de prijs ook een behoorlijke stijging mee. Op moment van schrijven is Cardano goed voor een waarde van $2,33.

Cardano

Cardano is de laatste maanden al behoorlijk aan het ontwikkelen voor nieuwe functionaliteiten. Het gaat hierbij om de langverwachte smartcontract functionaliteit waar de afgelopen maanden volop aan is gewerkt.

Het positieve sentiment van de afgelopen weken komt door de Alonzo hard fork welke staat gepland voor 12 september. Dit zal er namelijk voor zorgen dat de Cardano blockchain smart contracts ondersteunt. Hierdoor zal Cardano de concurrentie aangaan in de DeFi-gebieden.

Cardano staat weer op plek 3 van de grootste cryptocurrencies ter wereld. Ook in Nederland is er veel interesse, aangezien Cardano al meerdere dagen behoorlijk trending is op bijvoorbeeld Twitter.

