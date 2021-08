Microsoft komt in september met bedrade Xbox-headset voor 60 euro

Microsoft heeft een bedrade Xbox-headset aangekondigd. Het gaat hierbij om een nieuwe koptelefoon welke goedkoper is in vergelijking met de huidige draadloze versie. In vergelijking met de draadloze koptelefoon ontbreken er een aantal functionaliteiten.

Xbox headset

Standaard levert Microsoft een felgroene draad mee om de koptelefoon te verbinden met de console of andere apparaten. De koptelefoon beschikt over een 3,5mm jack en heeft ondersteuning voor technieken als Windows Sonic, Dolby Atmos en DTS Headphone X.

Ook beschikt de koptelefoon over een microfoon. Bediening via de headset is mogelijk via de draaischijf om het volume aan te passen en mute-knop voor het uitschakelen van de microfoon.

De koptelefoon is vanaf 21 september te koop voor 60 euro.