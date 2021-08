Tesla Model Y komt eindelijk naar Nederland

het heeft even geduurd, maar de Tesla Model Y komt eindelijk naar Europa. En Nederland behoort tot één van de Europese landen.

Tesla start met levering Model Y

Twee weken geleden verscheen de eerste Tesla Model Y in Europa. Het is al sinds vorige maand bekend dat de levering in deze maand zouden beginnen.

Leveringen in Nederland en België lijken nog altijd op de planning te staan voor september. Wel staan er verschillende exemplaren bij de Nederlandse dealers.

De auto’s zijn afkomstig uit China. Vooralsnog is de fabriek in Berlijn nog niet operationeel voor de Europese productie. Tesla heeft de Model Y ruim 2,5 jaar geleden aangekondigd. De leveringen begonnen al eerder in de VS en in China.