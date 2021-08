Grand Prix Nederland via alle providers live te kijken

Goed nieuws vanuit Ziggo Sport voor alle Formule 1 fans zonder Ziggo aansluiting. Tijdens de Grand Prix van Nederland zal Ziggo de zender vrijgegeven voor alle mensen zonder Ziggo-abonnement. Hierdoor is het mogelijk om de race gratis te volgen.

Grand Prix Nederland

Voor elk Nederlands huishouden is het mogelijk om de Dutch GP te volgen via Ziggo Sport. Het telecombedrijf meldt dat ze het Nederlandse race-evenement aan zo veel mogelijk fans beschikbaar willen stellen en dat dat de reden is dat ze de beelden vrijgeven.

Ziggo Sport

De Grand Prix is sinds vele jaren weer naar Nederland gebracht. De Grand Prix van Nederland staat gepland voor 5 september 2021 om 15:00. Voor de periode van 2 tot en met 7 september heeft Ziggo het Ziggo Sport kanaal vrijgegeven voor alle aanbieders.

Vanaf 2022 zullen de rechten niet meer in handen zijn van Ziggo. NENT Group heeft de rechten voor de Nederlandse Formule 1 uitzendingen in handen gekregen.