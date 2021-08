Cardano (ADA) brengt volgende week ERC-20 Ethereum converter naar testnet

Cardano (ADA) heeft de afgelopen tijd behoorlijk doorgewerkt aan nieuwe functionaliteiten. Inmiddels is de lang verwachte smart contract lancering bijna afgerond. Volgende week komt de ERC-20 converter beschikbaar op het testnet waarmee je eenvoudig tokens kan verhuizen naar de Cardano blockchain.

Met de nieuwe converter is het mogelijk om eenvoudig tokens gebaseerd op de Ethereum blockchain te verhuizen naar de blockchain van Cardano. De waarde van de tokens zal bij een migratie bewaard blijven.

NEW BLOG: Our incoming ERC20 converter will allow Ethereum-based tokens like $AGI @singularity_net to run on our proof-of-stake blockchain.

Coming soon to testnet. Find out more:

