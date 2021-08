Bitvavo: Alternatief voor Binance in Nederland met iDeal mogelijkheden

Het is inmiddels goed duidelijk dat er behoorlijke druk op Binance is gezet vanuit de toezichthouders. Zo is Binance sinds juni gestopt met de storingen via iDeal en worden er strengere authenticatie regels toegepast, zoals een verplichte KYC-registratie voor alle gebruikers.

Binance is in Nederland gestopt met de SEPA-betalingen en storingen. SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’. Het idee van SEPA is dat mensen binnen Nederland gemakkelijk kunnen betalen. Binance heeft al langere tijd ondersteuning voor onder andere SEPA en iDeal. Nu de beurs verder onder druk staat is er een beperking ontstaan op de Nederlandse betaalmethodes.

Alternatief Binance

In Nederland zijn er verschillende alternatieven beschikbaar. Als we kijken naar de eenvoudig, Nederlandse mogelijkheden en het aanbod is een goed alternatief Bitvavo.

Bitvavo is een Nederlandse exchange welke voldoet aan de Nederlandse wetgeving.

Wat is Bitvavo

Bitvavo is een Nederlands bedrijf welke zich richt op crypto. Via het platform kan je hierdoor eenvoudig crypto kopen via iDeal en andere betaaltoepassingen.

Bitvavo is een exchange waarin je de coins kan bewaren. In tegenstelling tot cold wallets of software wallets waarbij je nadien je munten moet verzenden naar een aparte wallet, is het hier mogelijk om alles te behouden in de online omgeving. Nadeel is wel dat je geen toegang zal krijgen tot de keys van de coins. Het is altijd goed om je te verdiepen in een wallet zoals bijvoorbeeld een Ledger.

Belangrijk is ook de Nederlandse support welke goed bereikbaar is.

Welkomsbonus voor weinig handelskosten

Bij Bitvavo krijg je bij een eerste aanmelding tot 1000 euro gratis aan handelen. Hiermee is het mogelijk om voor 7 dagen geen handelskosten tot €1000 aan digitale cryptocurrency te betalen.

Maak gebruik van de actie: 1000 euro gratis handelen op Bitvavo