Google verwijdert verschillende cryptocurrency-gerelateerde apps

Google heeft verschillende apps verwijderd uit de Google Play Store welke zich richt op kwaadaardige software. De apps promoten zich als kwaadaardige apps welke gebruikers konden helpen met enorme winsten.

Cryptocurrency apps gericht op mining

Eenmaal geïnstalleerd beschikte de apps over advertenties en misleidende informatie om $15 per maand te betalen voor een abonnementsdienst. De apps welke zich inzetten op cloud-mining geven geen echte coins. Hierdoor is er geen enkele mining activiteit gekoppeld aan de app.

Het komt erop neer dat geen van deze apps ooit iets van waarde aan gebruikers zal teruggeven. Het gaat hierbij om de volgende apps:

BitFunds – Crypto Cloud Mining

Bitcoin Miner – Cloud Mining

Bitcoin (BTC) – Pool Mining Cloud Wallet

Crypto Holic – Bitcoin Cloud Mining

Daily Bitcoin Rewards – Cloud Based Mining System

Bitcoin 2021

MineBit Pro – Crypto Cloud Mining & btc miner

Ethereum (ETH) – Pool Mining Cloud

Google heeft inmiddels al de apps verwijderd uit de Google Play Store. Indien je beschikt over één van bovenstaande apps is het sterk aangeraden om de app direct te verwijderen. Het rapport van TrendMicro merkte ook op dat gebruikers werden gevraagd om op advertenties te klikken.