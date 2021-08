Raspberry Pi 400 SSD upgrade

Het opstarten van een Pi 400 vanaf een SSD is een eenvoudige upgrade ten opzichte van de standaard SD-kaart. Het geeft de Pi extra opslagcapaciteit, verbeterde betrouwbaarheid en enorm verhoogde lees-/schrijfprestaties. Nu de prijs van SSD’s is gedaald tot zakgeld prijzen kun je deze upgrade uitvoeren voor minder dan $40 (omgerekend ongeveer €33).

Je kunt je Pi 400 voeden met een SanDisk Ultra 128GB klasse 10 A1 microSD-kaart. Dat werkte prima, maar nu proberen we om een SSD te proberen om te zien hoe gemakkelijk het zou zijn. Het korte antwoord is dat het echt makkelijk is en het kost je slechts 5-10 minuten om te wisselen van de SD-kaart naar de nieuwe SSD. Het resulteerde in een ongeveer x10 toename in schijfprestaties. Lees hier alles over de nieuwe upgrade van de Raspberry Pi 400.

SSD-hardware

De Pi 3 en Pi 4 kunnen opstarten vanaf USB-apparaten en dat geldt ook voor een SSD die via een adapterkabel is aangesloten. Voor deze upgrade koop je een Crucial BX500 240GB SSD (SATA interface) en een SATA-USB adapterkabel. De schijf kost $34 (€28) en de kabel kost $6 (€5) inclusief verzendkosten. Dit komt neer op dezelfde prijs als voor een fatsoenlijke 256 GB SD-kaart.

Er zijn heel wat verschillende SDD-modellen om uit te kiezen, maar het heeft niet veel zin om een topmodel te kopen voor algemene taken. De BX500 is niet de beste schijf die er is, maar is prima voor gebruik met de Pi.

Oorspronkelijke installatie

Om te beginnen draaide de Pi 400 goed met de SanDisk-kaart geladen met een recent Raspberry Pi OS image. Het is bijgewerkt met behulp van:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Daarna is gecontroleerd of de firmware up to date was en het booten vanaf een SSD zou ondersteunen:

sudo rpi-eeprom-update

Dit geeft de uitvoer:

BCM2711 gedetecteerd

VL805 firmware in bootloader EEPROM

BOOTLOADER: up-to-date

CURRENT: Thu 3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)

LATEST: Thu 3 Sep 12:11:43 UTC 2020 (1599135103)

FW DIR: /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/critical

VL805: up-to-date

HUIDIG: 000138a1

LAATSTE: 000138a1

De belangrijke dingen om op te merken zijn de twee “up-to-date” berichten en de CURRENT/LATEST nummers die beide overeenkomen.

Benchmark Pi 400 SD-kaart prestaties

Om de prestaties voor en na de upgrade gemakkelijk te kunnen vergelijken, is de “Raspberry Pi Diagnostics utility” gedraaid. Dit is beschikbaar in het hoofdmenu onder “Accessoires”. Klik gewoon op “Run Tests” en wacht tot het klaar is. Als je dan op “Show Logs” klikt, krijg je de technische informatie.

Hier is het log met de SanDisk kaart:

Raspberry Pi Diagnostics – versie 0.6

Tue Dec 22 16:16:51 2020

Test : SD-kaart snelheidstest

Uitvoeren 1

prepare-file;0;0;29231;57

seq-write;0;0;26099;50

rand-4k-write;0;0;3143;785

rand-4k-read;9647;2411;0;0

Sequentiële schrijfsnelheid 26099 KB/sec (doel 10000) – PASS

Willekeurige schrijfsnelheid 785 IOPS (doel 500) – PASS

Willekeurige leessnelheid 2411 IOPS (doel 1500) – PASS

Test PASS

Dit zijn goede resultaten en ze zijn te verwachten gezien de klasse 10 classificatie van de SanDisk.

SD-kaart naar SSD kopiëren

De SSD werd op de Pi 400 aangesloten via een van de USB 3.0-poorten (die met het blauwe plastic) met behulp van de adapterkabel. Via het menu start je de "SD Card Copier" utility onder "Accessories".