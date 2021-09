Dit zijn de PlayStation Plus games van september 2021

Elke maand verschijnen er een aantal gratis games bij het PlayStation Plus-abonnement. Voor de line-up van september krijgen we opnieuw een gratis PlayStation 5 games en twee voor de PlayStation 4.

PlayStation Plus games september

De PS Plus-games voor september 2021 zijn officieel door Sony bevestigd via PlayStation Blog. De PS Plus-games van augustus zijn nog tot 6 september te downloaden.

Voor de PlayStation 5 zal de game Overcooked! All You Can Eat verschijnen. Als we kijken naar het PlayStation 4 aanbod verschijnen er een tweetal games. Hierbij gaat het om Predator: Hunting Grounds en Hitman 2.

Hitman 2 is net als Overcooked! All You Can Eat een absolute topgame. Hitman 2 is al een tijdje uit.

De nieuwe games voor PlayStation Plus zijn vanaf 7 september beschikbaar. Tot die tijd zijn de oudere games nog te verkrijgen van augustus.