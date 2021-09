JBL Flip 6: Nieuwe versie van de populaire speaker

Het Amerikaanse audiomerk JBL, onderdeel van Harman International, heeft de nieuwe Flip 6 aangekondigd. Het gaat hierbij om een mobiele speaker welke is voorzien van bluetooth. De nieuwe Flip 6 is water- en stof dicht en is vanaf november 2021 te verkrijgen.

Nieuwe JBL Flip 6

De Flip 6 is bedoeld voor mobiel gebruik. Hierbij heeft JBL de Flip 6 voorzien van een compact design. De luidspreker is water- en stofdicht conform IP67. De accu zou voor circa twaalf uur muziekplezier moeten zorgen.

Qua vernieuwing is er vooral intern het een en ander aangepast met een nieuwe audioconfiguratie. De nieuwe configuratie beschikt over dubbele passieve radiatoren en een krachtige woofer.

Beschikbaarheid JBL Flip 6

De JBL Flip 6 is straks leverbaar in de kleuren Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green en Squad. Vanaf november 2021 is de Flip 6 te verkrijgen voor 139 euro.