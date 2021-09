Ethereum (ETH) wallet MetaMask bereikt 10 miljoen actieve gebruikers

MetaMask is een wallet voor de cryptocurrencies welke op het Ethereum blockchain netwerk draaien. Voor de dApps is MetaMask een gateway.

MetaMask populair

MetaMask werkt eenvoudig via een browserextensie. Via de extensie is het eenvoudig om gebruik te maken van NFT platformen of DeFi applicaties. Zowel NFT als DeFi zijn de laatste maanden enorm populair.

10M Monthly Active Users!? 🤓🦊🎉 Let’s celebrate with a 24h party @decentraland on Sept 2 @ 8pm UTC Register now: https://t.co/qur8DsFnOn Get a:

🎉POAP

🎉Great wearable by @dapp_craft

🎉Performance by @melabeeofficial Can’t join? Watch live here: https://t.co/0bXEC3Sl0B pic.twitter.com/JH1bbFp2Qv — MetaMask (@MetaMask) August 31, 2021

Door de flinke toename is er een enorme toeloop richting MetaMask. Het project heeft namelijk onlangs bekend gemaakt dat zij meer dan tien miljoen maandelijkse actieve gebruikers hebben bereikt.

Vooral sinds 2021 is de toename van MetaMask met een flink tempo toegenomen. Vooral vanwege de opkomst van de DeFi sector en NFT sector.