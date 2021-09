Formule 1 GP Zandvoort / Nederland: Tijden, tv-zenders en live-uitzending

Dit weekend dis het tijd voor de langverwachte Grand prix van Nederland op het Zandvoort circuit. Na 36 jaar keert Formule 1 terug in de duinen van de Noord-Hollandse badplaats Zandvoort. Het spektakel is via verschillende manieren te volgen.

Formule 1 Live

De Formule 1 race is geheel gratis te volgen. Ziggo heeft alle kanalen voor iedereen in Nederland opengezet. Hierdoor kunnen huishoudens zonder Ziggo het gehele raceweekend de race live volgen.

𝗢𝗽 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗭𝗔𝗡𝗗𝗩𝗢𝗢𝗥𝗧! 🇳🇱

Het is deze week dan éindelijk zover: de Grand Prix van Nederland! 🦁 En om dat te vieren kijkt heel Nederland het gehele raceweekend (donderdag t/m maandag) gratis naar alle kanalen van Ziggo Sport Totaal 📺#ZiggoSportF1 #F1 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/tGo2CZzRyJ — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) September 1, 2021

Uitzendschema

De race uitzending volgt op 5 september van 12:55 tot 18:00 uur. De race zelf start om 15:00.

Datum Wat Tijd Donderdag 2 september Formule 1-café 22:30 – 00:00 uur Vrijdag 3 september Eerste vrije training 11:00 – 13:00 uur Vrijdag 3 september Tweede vrije training 14:30 – 16:30 uur Vrijdag 3 september Formule 1-café 22:30 – 00:00 uur Zaterdag 4 september Derde vrije training 11:30 – 13:30 uur Zaterdag 4 september Kwalificatie 14:00 – 17:00 uur Zondag 5 september Race 12:55 – 18:00 uur Maandag 6 september Formule 1-café 22:30 – 23:30 uur

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Dutch GP?

Datum: Zaterdag 4 september 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Hoe laat start de race voor de Dutch GP?

Datum: Zondag 5 september 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

Welke zender

Alle sportactiviteiten zijn te bekijken via Ziggo Sport. Het gaat hierbij om Kanaal 14 of Ziggo Sport Totaal select.

Van donderdag 2 september tot en met maandag 6 september zijn de zes sportkanalen van Ziggo Sport Totaal gratis in heel Nederland te ontvangen. Hierbij is het mogelijk om ook zonde Ziggo/ abonnement de race te volgen.