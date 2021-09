Solana (SOL) populair; zo koop je de crypto via iDeal

Solana is de laatste tijden behoorlijk in het nieuws en is enorm populair. Binnen enkele maanden tijd is Solana enorm gestegen en heeft inmiddels de top 10 bereikt als het gaat om de marketcap. De waarde van Solana (SOL) blijft stijgen.

Solana populair

Solana noteert aan circa 143 dollar, tegenover 70 dollar een week geleden. In totaal heeft Solana een marketcap van ruim 40 miljard dollar.

Voordeel van Solana ten opzichten van Ethereum is vooral de snelheid en de kosten voor transacties.

Solana heeft goed gebruik weten te maken van de hype rondom non-fungible tokens (NFT). Deze sector is binnen een korte tijd enorm gestegen. Ook het Wormhole project heeft bijgedragen voor het succes.

Ook vanuit de institutionele hoek is er veel interesse. Grote investeerders zien Solana als een goedkoper alternatief voor Ethereum.

Het project wordt beheerd door een Zwitserse stichting onder leiding van Anatoly Yakovenko met een team van ervaren ontwikkelaars. Op dit moment is Ethereum veruit de grootste speler op de DeFi-markt, maar Solana wint razendsnel terrein. Dit omdat het netwerk schaalbaar en efficiënter is dan het ETH netwerk.

