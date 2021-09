Samsung komt binnenkort met aankondiging Galaxy M22

Er komt binnenkort een nieuwe smartphone op de markt in het Galaxy-segment. Het zou gaan om de Samsung Galaxy M22 welke beschikt over een grote accu.

Specificaties Galaxy M22

De Galaxy M-serie van Samsung is een reeks budgetsmartphones welke online te verkrijgen zijn. Al enkele weken gaan er geruchten over de nieuwe Galaxy M22 smartphone. Inmiddels is volgens SamMobile de smartphone opgedoken op de Russische website van Samsung.

Als we naar de geruchten kijken beschikt de smartphone over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 720 x 1600 HD+ resolutie met een beeldverhouding van 20:9.

Onder de motorkap zal de smartphone aangestuurd worden door een MediaTek Helio G80-processor, bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslagruimte. Geruchten spreken tevens over een accu met een capaciteit van 6000mAh.

Naar verwachting zal de smartphone verkocht worden voor een bedrag van 239 euro.