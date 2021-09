Microsoft Teams app beschikbaar via Apple CarPlay

Microsoft Teams heeft de afgelopen tijd behoorlijk veel nieuwe gebruikers erbij gekregen vanwege de vele restricties. Microsoft Teams is vanaf deze week ook te vinden via CarPlay. Microsoft heeft de ondersteuning toegevoegd.

Teams beschikbaar via Apple CarPlay

De app zal zich beperken in de auto op alleen audio. Dat heeft vooral te maken met de verkeersveiligheid. Bellen via beeld geeft niet voldoende veiligheid.

Teams-gebruikers met CarPlay zien het icoon van Teams op hun dashboard van Apple CarPlay verschijnen. Via het scherm is het mogelijk om een gesprek te starten via de interface. Ook via Siri is het ondersteuning om een call te starten.

Deelnemen aan vergaderingen en oproep accepteren is ook mogelijk via de app.