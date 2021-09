Wanneer komt de iPhone 13 beschikbaar en start de verkoop?

September is normaal gesproken de maand waar de nieuwe producten van Apple worden aangekondigd. Ook dit jaar staat er weer een Apple evenement op de planning. Welke informatie is inmiddels beschikbaar over de iPhone 13?

iPhone 13

In vrijwel alle jaren heeft Apple de nieuwe iPhone in de maand september aangekondigd. Alleen vorig jaar vanwege het coronavirus is de iPhone 13 pas ik oktober uitgebracht. Het uitstel kwam vooral doordat de productie enige vertraging heeft opgelopen vanwege de corona-situatie.

Volgende week, op 14 september, is er een Apple-event. Het is inmiddels geen geheim dat we tijdens het evenement de nieuwe iPhone 13 zullen zien. Om 19:00 Nederlandse tijd is de start van het evenement – waarbij het opnieuw zal gaan om een online evenement.

Net als bij de voorgaande release komt de iPhone 13 in een aantal verschillende soorten. Het gaat hierbij naar verwachting om de volgende versies:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Naar verluidt heeft de iPhone 13 nagenoeg hetzelfde ontwerp als de iPhone 12, en is er vooral onder de motorkap de nodige verbeteringen als het gaat om de performance.

Wanneer te verkrijgen

Als we kijken naar de geruchten komt de iPhone 13 mogelijk beschikbaar op 24 september 2021. De pre-order zal starten op 17 september.

Uiteraard krijgen we op 14 september tijdens het evenement meer informatie over de nieuwe iPhone 13.