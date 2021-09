Kuo: Apple Watch Series 8 beschikt over temperatuurmeter

Volgens Ming-Chi Kuo beschikt de Apple Watch Series 8 welke in 2022 op de markt zal verschijnen over een aantal nieuwe gezondheidsfunctionaliteiten. Het gaat hierbij om een techniek welke de lichaamstemperatuur via de Apple Watch zal meten.

Apple Watch Series 8 beschikt over temperatuurmeter

De Apple Watch Series 8 komt in 2022 en zal volgens Kuo beschikken over nieuwe functies gericht op de gezondheid. Dat vernam MacRumors van Ming-Chi Kuo, een bekende analist. De lichaamstemperatuur meter kan hiermee gebruikt worden voor het detecteren van koorts.

Kuo voorspelt verder dat toekomstige AirPods ook gezondheidsfuncties krijgen, maar geeft daarover verder nog geen details.

Apple Watch Series 7 en iPhone 13

Op 14 september staat er een evenement van Apple gepland, waarin de nieuwe iPhone 13 en Apple Watch Series 7 waarschijnlijk uitgebracht zullen worden.