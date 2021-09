Nintendo Switch goedkoper, vanwege komst Nintendo Switch OLED

De Nintendo Switch OLED komt volgende maand op de maand. De normale Nintendo Switch is inmiddels in prijs verlaagt door Nintendo. En is te verkrijgen voor 299 euro.

Sinds de coronacrisis is er enorm veel vraag naar de Nintendo Switch, inmiddels is er weer voldoende voorraad en komt er in oktober een nieuwe Nintendo Switch OLED op de markt.

De Japanse fabrikant heeft besloten om de normale Nintendo Switch goedkoper op de markt te brengen van 329 naar 299 euro. Hiermee is de standaard Switch de goedkoopste Nintendo Switch.

Via Bol.com is de Nintendo Switch te verkrijgen voor 295 euro. Bekijk de productpagina.

Nintendo Switch OLED

De nieuwe Nintendo Switch OLEd is een vernieuwde versie welke beschikt over een nieuw OLED-scherm van 7-inch. Daarnaast is ook de opslag verdubbeld en krijg je een verbeterde standaard en ethernet-aansluiting. Op 8 oktober lanceert Nintendo de nieuwe Nintendo Switch OLED welke verkocht zal worden voor 364,99 euro