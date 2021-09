WhatsApp stopt vanaf 1 november met ondersteuning oudere iPhone en Android telefoons

WhatsApp stopt vanaf 1 november met de ondersteuning voor een aantal Android smartphones en iPhones. Vooralsnog is het mogelijk om met oudere toestellen WhatsApp nog te gebruiken, echter na 1 november is er geen ondersteuning en zal er geen ondersteuning meer mogelijk zijn.

iOS 10 en Android 4.1 minimaal

WhatsApp biedt vanaf 1 november 2021 geen ondersteuning meer voor een aantal oudere Android-telefoons en iPhones. iPhones moeten beschikken over minimaal iOS 10 of nieuwer. Voor Android-toestellen geldt dat je minimaal Android 4.1 moet hebben om de app te kunnen blijven gebruiken.

Hierbij stopt de ondersteuning bij Apple voor de iPhone 4 en iPhone 4s. Android-telefoons moeten vanaf 1 november beschikken over minimaal 4.1. Voor de devices welke niet kunnen upgraden is het aangeraden om over te stappen op een nieuw toestel.

Chatgeschiedenis opslaan

WhatsApp raadt gebruikers van oude telefoons aan hun chatgeschiedenis op tijd op te slaan op Google Drive of iCloud. Na 1 november is het niet mee rmogelijk om een backup te maken.