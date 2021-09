‘Android 12 zal op 4 oktober verschijnen’

De volgende grote update voor besturingssysteem Android komt waarschijnlijk op 4 oktober beschikbaar, zo blijkt uit documenten welke zijn gelekt en in handen zijn gekomen van XDA Developers.

Android 12 op 4 oktober beschikbaar

Op maandag 4 oktober komt naar verwachting Android 12 beschikbaar vanuit de eerste publieke versie.

Android 10 kwam op 3 september 2019 uit en Android 11 op 8 september 2020. Hierdoor is 4 oktober redelijk in de lijn met verwachtingen van de eerdere releases.

Google heeft niets bekendgemaakt

Google heeft vooralsnog geen informatie vrijgegeven over Android 12. Het zou kunnen dat Android alsnog in september zal verschijnen – maar de kans is steeds kleiner.