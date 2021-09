iPhone 13-livestream: Zo volg je de livestream van de iPhone 13 onthulling

Na maanden van geruchten is het om 19:00 tijd voor het Apple event waarbij de nieuwe iPhone 13 aangekondigd zal worden.

Inmiddels is het zo goed als zeker dat de nieuwe iPhone 13 aangekondigd zal worden tijdens het evenement. Net als vorig jaar komt er mogelijk een iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Tijdens de livestream krijgen we meer informatie over de nieuwe producten.

Kijk de iPhone 13-livestream

De livestream is geheel online te volgen. Het Apple-event is live te zien op YouTube. Ook via de officiƫle Apple-website zal de stream beschikbaar komen.

Via deze link kan je het event live volgen op een iPhone, iPad met minimaal iOS 9+. Mac OS 10.11+ of Windows 10 met Edge, Google Chrome of Firefox heeft ondersteuning.

Livestream via YouTube

Apple heeft in 2019 voor het eerst de iPhone-keynote uitgezonden via YouTube. Via onderstaande livestream is het mogelijk om het event live te volgen. Het gaat hierbij om deze YouTube URL

Live via Apple TV

Via de Apple TV is het tevens mogelijk om de livestream te volgen. Via de Apple-TV app zal de livestream uitgezonden worden.