Nieuwe Sonos Beam (Gen2): Duurder maar wel met Dolby Atmos en beter geluid

Sonos heeft de nieuwe Beam (Gen2) op de markt gebracht. De nieuwe compacte soundbar beschikt over een aantal verbeteringen en heeft Dolby Atmos. Wel is de prijs ook iets duurder in vergelijking met zijn voorganger.

Vernieuwde Beam

De nieuwe Beam soundbar heeft onder andere ondersteuning voor Dolby Atmos. Sonos heeft de nieuwe compacte soundbar Sonos Beam een iets ander ontwerp gegeven, voor de verbetering van het geluid.

Verder heeft Sonos de nieuwe Beam voorzien van een verbeterde chip en e en nieuwe gril van hard plastic.

De Beam heeft vijf Class D-versterkers, vier midwoofers en één tweeter. De soundbar is via HDMI eARC op tv’s aan te sluiten en is ook uit te breiden met twee Sonos One SL’s als achterspeakers.

Prijsverhoging

Een nadeel is dat de nieuwe Sonos Beam wel duurder is dan haar voorganger. De oude Beam was te verkrijgen voor 449 euro, terwijl de nieuwe versie verkocht zal worden voor een adviesprijs van 499 euro.