Deze zaken in het huishouden kun je allemaal op digitale wijze regelen

Langzaam maar zeker gaan de verschillende aspecten in onze levens mee met de moderne tijd. Zo ook het huishouden! Je ziet het huishouden doen misschien als een vervelende taak, aangezien het vaak om behoorlijk wat tijd en aandacht vraagt. Nu je steeds meer zaken in en rondom het huishouden op een digitale manier kunt regelen, wordt dit juist een stukje leuker! Benieuwd hoe dat zit? Lees er meer over in dit artikel!

Boodschappen doen

Het is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het huishouden doen: de boodschappen halen! Toch kun je hier af en toe behoorlijk tegenop zien. Misschien is de supermarkt wat ver uit je buurt, of zie je op tegen de drukte daarbinnen. Goed nieuws: je kunt je boodschappen tegenwoordig gewoon online doen! Via de app van je supermarkt klik je de benodigde producten aan, waarna het bij je wordt thuisbezorgd. Vaak hoef je daar niet eens extra voor te betalen – lekker doen, dus. Hoe je je boodschappen nog altijd op budgetproof wijze kunt doen? Hier helpen folders je een handje bij, waar alle aanbiedingen in te vinden zijn. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Aldi folder, Plus aanbiedingen, of er is zelfs de mogelijkheid om elektronica winkels te bekijken zoals Media Markt. Gelukkig kun je de folders tevens online raadplegen, op je telefoon, tablet of laptop.

Budgetten bijhouden

Om goed op de hoogte te blijven van de in- en uitgaven in een huishouden, worden er vaak budgetten bijgehouden. Je kunt bijvoorbeeld verschillende potjes aanmaken, om per categorie te zien wat je uitgeeft. Waar dit eerst met rekenmachines en contant geld moest worden gedaan en moest worden bijgehouden in het zogenaamde huishoudboekje, is dit tegenwoordig toch een stuk eenvoudiger met internetbankieren en documenten via bijvoorbeeld Excel. Share zo’n document eenvoudig in de cloud met je hele gezin, om iedereen op de hoogte te houden.

Planning huishouden

De taken in je huishouden moet je toch met name zelf doen. Wat wel kan helpen, is een digitale planning! Schrijf alle taken die je moet doen hierin op en laat een herinnering naar je telefoon sturen, zodat je er zelf niet meer mee bezig hoeft te zijn in je hoofd. Dit kun je automatisch laten verlopen, zodat je bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks dezelfde melding krijgt.

Online abonnement op huishoudelijke producten

Wie herkent het niet: wil je de was gaan draaien, is je wasmiddel op! Of nog zo’n situatie: ben je van plan om de vaatwasser aan te zetten, heb je geen tabletten meer. Vervelend! Er zijn steeds meer bedrijven te vinden die inspringen op onze vaste gebruiksvoorwerpen in het huishouden, en die hier een slimme service voor aanbieden. Zo kun je online een abonnement afsluiten voor koffie, waarbij je om de paar weken een nieuwe zak ontvangt – om nooit meer zonder te zitten. Dat is voor jou weer een zorg minder!