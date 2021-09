iPhone 13 prijs: hoeveel betaal je voor de nieuwe iPhone?

Apple heeft de nieuwe iPhone 13-serie op inmiddels uitgebracht. Sinds 17 september is de nieuwe iPhone 13 te verkrijgen via een pre-order. Net zoals vorig jaar zijn er drie nieuwe versies beschikbaar. Maar wanneer en voor hoeveel is de iPhone 13, 13 Mini en 13 Pro te verkrijgen?

Er zijn vier nieuwe modellen: de iPhone 13, de iPhone 13 mini, de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max. Voor het goedkoopste model betaal je 809 euro, terwijl de duurste versies ver boven de 1000 euro uitkomen.

iPhone 13 prijzen

Onderstaand een overzicht van de prijzen welke van toepassing zijn voor de nieuwe iPhone 13 modellen

iPhone 13

128 GB – € 909

256 GB – € 1029

512 GB – € 1259

iPhone 13 mini

128 GB – € 809

256 GB – € 929

512 GB – € 1159

iPhone 13 Pro

128 GB – € 1159

256 GB – € 1279

512 GB – € 1509

1TB – € 1739

iPhone 13 Pro Max

128 GB – € 1259

256 GB – € 1379

512 GB – € 1609

1TB – € 1839

Als we de prijzen vergelijken met de adviesprijzen van de iPhone 12 is er geen verschil. Voor de iPhone 13 mini krijg je de beschikking over 2x zoveel opslag. Hierdoor is de instapprijs iets hoger dan vorig jaar – maar daar krijg je wel 64GB voor terug.

Als we kijken naar de duurste iPhone 13 en iPhone 13 min is de prijs duurder – ook voor deze modellen krijg je meer interne opslag.

Wanneer is de iPhone 13 te koop?

De iPhone 13-serie is verkrijgbaar vanaf vrijdag 24 september. De pre-order in Nederland is begonnen op vrijdag 17 september.

De versies van vorig jaar zijn inmiddels niet meer te verkrijgen via de webshop van Apple. De iPhone 12 is nu 100 euro goedkoper geworden (vanaf 809 euro). Ook de prijs van de iPhone 11 is door Apple met 100 euro verlaagd: nu 589 euro.