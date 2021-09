No code: applicaties ontwikkelen zonder ingewikkelde codes

Het ontwikkelen van een applicatie is duur, lastig en tijdrovend wanneer dit op de traditionele manier gedaan wordt. Ontwikkelaars moeten dan elk stukje code handmatig en nauwkeurig invoeren. Vandaag de dag is dat echter niet altijd meer nodig, omdat er ook gebruik gemaakt kan worden van no code. Dit is een stuk makkelijker én sneller. Maar hoe werkt no code en wat kun je ermee?

Wat is no code?

No code biedt de middelen om een softwaretoepassing te ontwikkelen zonder dat ingewikkelde codes voor geschreven hoeven te worden. In plaats daarvan maak je gebruik van een platform dat een reeks aan basisbouwblokken biedt waar je snel een complexe applicatie mee in elkaar kan zetten. Deze methode stelt ook mensen die wel verstand hebben van het relevante proces voor de ontwikkeling van app maar geen achtergrond hebben in de ICT in staat om applicaties te ontwerpen. Naast no code bestaat er ook nog low code, waarbij er nog wel sprake is van code, maar aanzienlijk minder dan bij traditionele programmeertechnieken.

Voordelen van no code

No code brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Het ontwikkelen van apps en software gaat met no code ongeveer acht keer sneller dan wanneer men traditionele programmeertechnieken gebruikt. Dit zorgt voor lagere ontwikkelingskosten en het zorgt ervoor dat werkende functies al snel opgeleverd kunnen worden. Door de toegankelijke inrichting en het geringe programmeerwerk kan iedereen in principe leren om apps te ontwikkelen. Dit kan voor onderscheidende apps zorgen, omdat er andere inzichten dan gebruikelijk komen kijken bij de ontwikkeling van de app. Daarnaast kan men ook zelf gemakkelijk apps up-to-date houden en snel voor een nieuwe versie zorgen.

Wanneer is no-code niet geschikt?

Het is niet zo dat no-code altijd de beste keuze is. De werkwijze die gepaard gaat met no-code is minder goed toegesneden op bepaalde specifieke zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om een app voor foto- en videobewerking, complexe facturatiesystemen of wetenschappelijke berekeningen. Ook voor traffic management systemen en on-board software is no-code geen goede keuze. Daarnaast is het ook niet zo geschikt voor videogames. Hiervoor zijn andere processen beschikbaar die hier beter voor dienen. Deze kunnen op hun beurt echter vaak wel weer met behulp van no code worden ondersteund.

No code maakt het ontwikkelen van apps laagdrempelig en voor meer personen en bedrijven betaalbaar. Zo wordt iedereen eigenlijk in staat gesteld om de apps die ze nodig hebben snel te realiseren.