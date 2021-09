Zo bespaar je eenvoudig op inktcartridges

De meeste printers van tegenwoordig zijn voorzien van de nodige technische ontwikkelen en beschikken over de meest moderne toevoegingen. Qua aanschafprijs is de printer zelf relatief goedkoop. Maar vooral tijdens het printen lopen de kosten stevig op met prijzige inktcartridges. In dit artikel alle tips waarmee je eenvoudig kosten kan besparen op de dure inkt.

Besparen op inktcatridges

Je bespaart een hoop door prijzen te vergelijken van inktcartridges. Zeker als het gaat om originele cartridges ben je vaak een behoorlijk bedrag kwijt aan een set nieuwe cartridges.

Inktcartridges kun je in veel winkels kopen. Zo zijn er officiële inkt modules te verkrijgen welke zijn aangeraden door de leverancier. Originele cartridges zijn zowel online als in fysieke als speciaal zaken te vinden. Vergelijken is altijd verstandig – vaak ben je online een flink stuk goedkoper uit.

Bespaar met klooninkt/ huismerk inkt

Originele inkt is duur in vergelijking met de klooninkt. Vaak is er geen ondersteuning vanuit de fabrikant, maar klooninkt werkt prima. Inmiddels zijn er de nodige verkopers welke klooninkt aanbieden welke qua kosten flink goedkoper uit komen. Cartridges bestellen is bij de vele online aanbieders eenvoudig.

Printer

Ook de printer kan bijdragen aan goedkopere inkt. Niet alle modellen gebruiken dezelfde cartridges. Het is verstandig om bij aanschaf van een nieuwe printer ook goed te kijken naar de kosten van de printer en de cartridges.

Met het juiste print gedrag kan je flink besparen op de printkosten. Printen in zwart wit of grijstinten is altijd voordeliger in vergelijking met kleur. Het is verstandig om zwart/wit – grijstinten te activeren in de standaard instellingen van de printer. Uiteraard is het zo weer te activeren indien kleur een vereiste is.

Wanneer er veel pagina’s met tekst worden geprint vanuit Word is het verstandig om een eco lettertype te gebruiken. Er zijn verschillende ‘eco’ lettertypes. De meeste ‘eco’ lettertypes zijn via internet volledig gratis te vinden. Hierbij is een Ecofont Vera Sans. In elke letter van het font zitten kleine gaatjes zodat er minder inkt verbruikt zal worden.

Print regelmatig

De printer maanden niet gebruiken is niet verstandig. Hierdoor drogen de printkoppen en is er veel inkt vereist om de koppen weer te reinigen. Het is verstandig om met enige regelmaat een pagina te printen zodat de prinktkop niet zal opdrogen. Uiteindelijk bespaar je hiermee flink wat inkt.