Nokia G50: Goedkope 5G-smartphone met flink scherm

Nokia heeft vandaag de nieuwe G50 officieel uitgebracht. Het gaat hierbij om een nieuwe budgetsmartphone welke vanaf oktober verkocht zal worden. De smartphone beschikt over een prima prijs-kwaliteitsverhouding en heeft de beschikking over een groot 6,82-inch scherm.

Nokia G50 smartphone

De Nokia G50 komt vanaf oktober naar Nederland in de kleuren Midnight Sun en Ocean Blue. Voor een bedrag van 269 euro krijg je 4GB aan werkgeheugen en 64GB interne opslagcapaciteit. Het model met 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslagcapaciteit zal te verkrijgen zijn in Nederland.

Qua specificaties heeft de smartphone de beschikking over een 6,82-inch scherm met HD resolutie. Onder de motorkap van de smartphone is er een 5000mAh-accu te vinden. Het toestel draait op een Snapdragon 580-processor welke ondersteuning heeft voor 5G-internet. Voor het prijssegment een logische keuze, aangezien de chipset zeker geen krachtige chip is in het topsegment.

Drie camera’s

De Nokia G50 heeft op de achterkant drie camerasensors. De belangrijkste is de 48 MP hoofdcamera, en er is ook een 5 MP groothoeksensor en een 2 MP dieptecamera.

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia G50 is vanaf oktober verkrijgbaar voor een bedrag van 279 euro in Nederland. In Nederland zal alleen het 4GB/128GB exemplaar verkocht worden.