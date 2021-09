17-inch laptop: Check deze specificaties bij de aanschaf van een nieuwe laptop

Tegenwoordig zijn er vele laptops te verkrijgen. Waarbij de trend langzaam en zeker beweegt richting kleinere laptops is er nog altijd een grote doelgroep voor de grotere laptops met een 17-inch scherm.

Voor- en nadelen 17-inch laptops

Laptops met een groot 17-inch beschikken over vele voordelen. Zo is het design flink groter waardoor krachtigere hardware verwerkt kan worden in het design van de laptop. Hierdoor is er vaak ruimte voor een krachtige videokaart of een extra SSD voor een ruimte opslag hoeveelheid.

Nadelen zijn uiteraard ook aanwezig – welke zich vooral richten op het formaat en gewicht van de laptop. Al snel weegt een 17-inch laptops tussen de 2,5 en 3,0 KG. Meeste gewicht is afkomstig van de grotere accu welke benodigd is voor de krachtigere hardware.

17-inch soort laptop

Uiteraard zijn er verschillende laptops in het formaat van 17-inch. Deze delen zich vaak in op productiviteit en gaming. Voor gaming beschikt een laptop over krachtigere hardware – waarbij voor productiviteit vooral de focus is toegepast op het grotere scherm en de accuduur. De beste 17-inch laptop is afhankelijk van een aantal specificaties en voorkeuren vanuit de consument.

Belangrijke specificaties

Voor de zoektocht naar een laptop met een 17-inch is niet alleen het scherm belangrijk. Het belangrijkste onderdeel is vooral het type paneel aantal pixels en resolutie belangrijk. Hoe hoger de resolutie, hoe beter de kwaliteit van het scherm tijdens games. Zo beschikt een LED scherm met een resolutie van 4K over een aanzienlijk hogere kwaliteit in vergelijking met 1080p. Voor 17-inch is het meest voorkomende formaat 17,3 welke voornamelijk worden ingezet voor gaming of grafische doeleinden.

Coating scherm: Een ander belangrijk onderdeel is de coating van het scherm. Op sommige beeldschermen is er een coating aanwezig waardoor reflecties worden tegengehouden. Deze coating wordt ook wel een anti-glare of mat scherm genoemd.

Extern werken

17-inch en op locatie werken maakt het al wat lastiger – voor grafische doeleinden heeft een groot 17-inch scherm zo zijn voordelen. Echter is het gewicht een flink nadeel wanneer je de laptop elke dag moet meenemen. Voor thuis gebruik of gaming is een 17-inch laptop zeer interessant en geeft veel vermogen en een groot scherm. Uiteraard kan je ook de keus maken voor een kleinere laptop en een extern scherm.

Interne hardware

Qua hardware zijn er enorm veel mogelijkheden. Tegenwoordig zijn de laptops welke beschikken over een AMD Ryzen 5 processor interessant. Vanuit de Ryzen-serie krijg je veel specificaties voor het geld en is daarnaast behoorlijk energiezuinig. Goede voorbeelden van een Ryzen 5 laptop zijn bijvoorbeeld de HP 17-cp0970nd (die tevens op meerdere plekken als beste 17 inch laptop wordt benoemd) welke de beschikking heeft over 16GB aan RAM en 512GB aan interne opslag.

In het duurdere segment bevinden zich de gaming laptops welke zijn voorzien van krachtige processors en vaak beschikken over een separate GPU voor de grafische verwerking. Hierbij is er bijvoorbeeld een separate NVIDIA GeForce RTX chip aanwezig voor de grafische verwerking.