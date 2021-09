Nintendo brengt klassieke Nintendo 64 en Mega Drive-games naar Switch

Nintendo Switch Online, de abonnementsdienst van Nintendo, wordt uitgebreid met nieuwe games. Het gaat hierbij om games van de Nintendo 64- en SEGA Mega Drive. De games zijn eind oktober te spelen. Ook komt er een speciale Nintendo N64- en Mega Drive-controller op de markt voor de switch.

klassieke Nintendo 64 en Mega Drive-games

Toegang tot de klassieke games zal verlopen via het Nintendo Switch Online abonnement. Waarbij er een Switch Online expansion Pack zal verschijnen – waar huidige Switch Online-leden naar kunnen upgraden. De prijs van het nieuwe abonnement als ook releasedatum is vooralsnog onbekend.

Het gaat om Nintendo 64-klassiekers als Super Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64 en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, later volgen de games New Pokémon Snap, Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask en Paper Mario. De Sega Mega Drive-games die naar de Switch komen zijn onder meer Castlevania Bloodlines, Phantasy Star IV, Streets of Rage en Sonic 2.