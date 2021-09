CoronaCheck app overbelast door piek en DDoS-aanval

De Coronacheck-app, waarmee mensen vanaf vandaag toegang kunnen krijgen tot onder meer de horeca en evenement, kampt met problemen. Volgens een woordvoerder van VWS zijn de problemen gericht vanwege de piekbelasting en een DDoS-aanval op de server.

CoronaCheck app overbelast

Op socialmedia zijn er vele klachten te vinden over de Coronacheck-app en de maatregelen welke sinds vandaag actief zijn geworden.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er geen sprake is van een storing. Momenteel is het vooral erg druk op de servers door mensen welke voor het eerst een QR-code aanmaken. Elke 28 dagen worden uitgegeven QR code’s ververst, vanwege veiligheidsvoorschriften. Ook is er naast de overbelasting vandaag last van verschillende DDoS aanvallen op de server.

Door de storing kunnen mensen niet naar binnen bij de verschillende gelegenheden waar een QR-code nodig voor is.