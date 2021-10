Hatsa app: Eenvoudig platform als online shoppingbuddy

Hatsa is een nieuwe app welke is gericht op een social shopping platform. Via het platform en de app is het mogelijk om producten te bewaren en deze vervolgens te delen met andere gebruikers en/of vrienden. Hiermee is Hatsa de perfecte online shoppingbuddy.

Via de app zijn er allerlei handige features aanwezig. Denk hierbij aan inzicht in de prijs en al het nieuws en ontwikkelingen rondom de bewaarde producten.

Hatsa Shoppingboard

De Hatsa app werkt eenvoudig en op basis van een ‘shoppingboard’ waarop je eenvoudig links van producten kan toevoegen. Vervolgens zal de app alle informatie automatisch toevoegen – denk hierbij aan afbeeldingen, specificaties, prijsgegevens en tekst omschrijvingen.

De specifieke shoppingboards kan je hierdoor eenvoudig bijhouden, openbaar delen of alleen beschikbaar maken voor specifieke vrienden. In de deel modus is het perfect te gebruiken als inspiratie om te delen met vrienden voor een speciale gelegenheid – denk hierbij bijvoorbeeld aan een feest of verjaardag.

Handig is dat er verschillende boards aangemaakt kunnen worden. Zeker in de huidige tijden zijn er ook een aantal voordelen. Denk hierbij aan een automatische notificatie zodra een product goedkoper is geworden en de vele communicatie mogelijkheden.

Hiermee is de Hatsa app ook wel je persoonlijke online shoppingbuddy app welke beschikt over interessante functionaliteiten. In de huidige tijden met een flinke online toename een interessante aanvulling.

Samen uitzoeken – overleggen en kopen

Voorbeelden van een community zijn goed aanwezig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samenstellen van een tuin. Via de app kan je eenvoudig de producten zoeken, vinden, verzamelen en aanschaffen. Uiteraard het belangrijkste is om de lijsten te delen met vrienden of je partner. Inspiratie opdoen is mogelijk op de vele shoppingsboards welke eerder zijn aangemaakt door community gebruikers.

Door samen te werken aan een board kan je al vroeg beginnen met de zoektocht naar interessante producten. Nodig bijvoorbeeld je partner uit op het board en plaatst alle items. Via het board kan je ook direct communiceren via een eenvoudige chat.

De inrichting van een tuin is een goed voorbeeld. Maar denk ook aan bijvoorbeeld het organiseren van een bruiloft of het voorbereiden van je eerste woning.

Beschikbaarheid

Hatsa is te bereiken via een app op Android en iOS. Voor de browsers is er een browserextensie te verkrijgen – waarmee je producten direct kan opslaan vanuit de browser.