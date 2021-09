IKEA en Sonos komen met nieuwe Symfonisk speaker

IKEA en Sonos hebben een nieuw Symfonisk speaker toegevoegd aan het assortiment. Dit keer gaat het om een vernieuwde tafellamp.

Symfonisk speaker

Sonos en IKEA hebben inmiddels al enkele producten op de markt gebracht welke zich richten op audio. Voor een betaalbare prijs zijn de producten te verkrijgen in de Zweedse woonwinkels.

De Symfonisk-producten zagen we voor het eerst in 2019. In 2019 verscheen de tafellamp met Sonos-speaker. Inmiddels is er een nieuwe versie uitgebracht door IKEA en Sonos. De nieuwe versie beschikt over een moderner design.

De nieuwe speaker-lamp van Sonos en IKEA geeft de gebruiker nog meer mogelijkheden om hem aan te passen in de stijl die je wil. De voet en de kap zijn los te verkrijgen, waardoor jezelf het design geheel kunt stylen naar eigen wens. De voet is te verkrijgen in het wit en zwart. Er zijn verschillende kappen te verkrijgen in zowel textiel als glas.

IKEA en Sonos hebben het nieuwe product een adviesprijs meegegeven van 129 euro. De kappen zijn te verkrijgen voor 20 en 30 euro. Voor 30 euro krijg je de glazen versie.

Vanaf half november is de nieuwe Symfonisk speaker te verkrijgen.