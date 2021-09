Samsung Galaxy M52: Grote smartphone met 5G

Samsung heeft de nieuwe Galaxy M52 smartphone uitgebracht. Het gaat hierbij om een nieuwe smartphone welke de beschikking heeft over een groot 6,7-inch scherm en 5G.

Samsung Galaxy M52

Het toestel verscheen zonder persbericht op de Samsung-website. Samsung heeft het scherm een formaat van 6,7-inch meegegeven. Qua paneel gaat het om een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

De Samsung M52 wordt aangedreven door een octa-core Snapdragon 778G chipset. Standaard is er 6GB werkgeheugen aanwezig en 128GB aan interne opslagcapaciteit. Een microSD geheugenkaart wordt ondersteunt tot 1TB.

Achterop is er een 64MP camera te vinden – welke bijgestaan zal worden door een 12MP ultra-groothoek en 5MP macro-camera.

5G-ondersteuning

De belangrijkste toevoeging is de 5G-ondersteuning. Via de Snapdragon 778G is er 5G-ondersteuning toegevoegd aan de smartphone.

Prijs en beschikbaar

Vooralsnog is er nog geen informatie beschikbaar over de beschikbaarheid en de adviesprijs. Ook is het nog maar de vraag of de smartphone ook naar Nederland komt.