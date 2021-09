Dit zijn de gratis PlayStation Plus games van oktober

Sony heeft de gratis PlayStation Plus games van oktober 2021 onthuld. Komende maand is er voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 een nieuw aanbod aan games welke geheel gratis zijn te downloaden via het PlayStation Plus abonnement.

Voor de maand oktober zijn de volgende games beschikbaar:

Hell Let Loose (PS5)

Mortal Kombat X (PS4)

PGA TOUR 2K21 (PS4)

Say hello to your PlayStation Plus games for October: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 and Mortal Kombat X: https://t.co/kUBFV7dn73 pic.twitter.com/UHutxGAgel — PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 29, 2021

De huidige line-up van PS Plus, bestaande uit Dealabs Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 en Predator: Hunting Grounds zijn nog steeds te downloaden. Tot dinsdag 5 oktober zijn de games te downloaden.

De nieuwe PS Plus games voor Oktober 2021 zullen vanaf 5 oktober tot en met 2 november geheel gratis te downloaden zijn.