De keuze voor de juiste IP Bewakingscamera

IP bewakingscamera’s zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten en worden steeds populairder. Zeker als het gaat om de veiligheid zijn er een aantal belangrijke tips waarmee je het meeste uit een IP bewakingscamera zal gaan halen.

Kwaliteit

De kwaliteit is het belangrijkste van de gehele bewakingscamera. Iedereen kent wel de beelden van bewakingscamera’s waarbij de kwaliteit enorm slecht is, en waardoor je nauwelijks iemand kan herkennen op de beelden. Zeker als het gaat om IP camera welke zich richten op bewaking is het van belang om de juiste kwaliteit te nemen.

De beeldkwaliteit van een bewakingscamera wordt aangegeven in “Megapixels”, Een IP bewakingscamera met 8MP is vele malen beter in vergelijking met 1MP. Naast het aantal megapixels is ook de kwaliteit van de lens en vooral het nacht zicht relevant. Met minimaal 4MP beschikt je tegenwoordig over een prima kwaliteit. Het type sensor is nog altijd het meest belangrijk voor de weergave van licht en zicht in de nacht.

Slecht nachtzicht

Het is geen geheim dat de meeste inbraken in de avonduren gebeuren in donkere omstandigheden. Bij de keus is het van belang om goed te checken of er een goede infrarood functionaliteit aanwezig is.

Als we kijken naar de kwaliteit zijn vooral de bewakingscamera’s van Safire interessant. Safire richt zich op zowel het midden segment als de high-end market.

Een goed voorbeeld is de Safire PRO IP bullet bewakingscamera welke beschikt over een aantal interessante specificaties. Zo heeft de bewakingscamera de beschikking over een 8 megapixel sensor welke goed is voor een resolutie van 4K. De 12mm gemotoriseerde varifocale lens heef een 120 – 30 graden kijkhoek en maximaal tot 40m infrarood nachtzicht. Door de aanwezigheid van Wide Dynamic Range is er ook prima beeld bij tegenlicht.

Bewegingsdetectie

Bewakingscamera’s werken vooral goed indien de meldingen accuraat zijn. Bij teveel detecties is de kans aanwezig dat je al snel enkele bewegingen over het hoofd zal zien. Hierdoor is het belangrijk om enkele geavanceerde detecties te kunnen instellen op een bepaald beeldbereik. Safire beschikt op enkele bewakingscamera’s over geavanceerde motion detectie. Hierbij worden alleen mensen en auto’s gedetecteerd. Hiermee voorkom je detectie van lichtinval en bewegingen van bijvoorbeeld planten.

Safire heeft verschillende bewakingscamera’s welke van goedkoop tot duur zijn aangeboden. Voor bewakingscamera’s gericht op zakelijke omgevingen is het verstandig om een duurdere serie aan te schaffen. Voor rondom huis is een goed instap tot midden-model vaak al voldoende. Uiteraard is de juiste bewakingscamera voor verschillende omgevingen weer anders – denk hierbij aan de kijkhoek, zoom en nachtzicht detectie.

Buiten of binnen

Ook moet je je zelf afvragen of je de bewakingscamera binnen of buiten wenst te gebruiken. Een buitencamera dient te voorzien van de nodige certificering welke zich richten op water en vocht. Het gaat hierbij om de IP67 certificering.