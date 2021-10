Samsung Galaxy M22: Vanaf oktober beschikbaar

Samsung heeft via een persbericht laten weten dat de Galaxy M22 op de markt zal verschijnen. De smartphones richt zich op een prima prijs kwaliteit verhouding en beschikt over interessante specificaties.

Galaxy M22 smartphone

De Galaxy M22 smartphone is voorzien van een 6,4-inch scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Verder is er nog maar weinig informatie beschikbaar.

Wel weten we dat er vier camera’s aan de achterkant zijn te vinden. De hoofdsensor daarvan heeft een resolutie van 48 megapixel. De groothoekcamera heeft een resolutie van 8 MP, de macrocamera en dieptesensor hebben beide een 2MP-sensor.

Verder is er een accu met een capaciteit van 5.000mAh aanwezig en is er ondersteuning tot snelladen. Volgens enkele geruchten is er een Helio G80 proessor aanwezig.

Vanaf half oktober zal de smartphone verkocht worden voor 239 euro.