Je smartphone sneller maken: dit zijn de beste tips

Is jouw smartphone al voor een lange tijd traag? Dat is natuurlijk niet fijn. Tabbladen die niet goed laden, video’s die vastlopen en je social media account die er een lange tijd over doet om op te starten: op een trage smartphone zit niemand te wachten. Als jij hier al een tijdje last van hebt, wordt het hoog tijd om hier verandering in te brengen. Er zijn namelijk een aantal tips die je kunt uitproberen om jouw smartphone sneller te maken. Welke tips dit zijn? Dat lees je hier!

Ten eerste is het natuurlijk goed om te kijken naar of jouw huidige smartphone niet gewoon aan vervanging toe is. Als jouw smartphone al een hele lange tijd meegaat, kan het namelijk zo zijn dat deze gewoon op is. Dan lukt het waarschijnlijk ook niet zo goed meer om deze smartphone sneller te maken. Als dit bij jou het geval is, kun je er het beste voor kiezen om een nieuwe telefoon te kopen. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon? Ga dan op zoek naar een telefoon van goede kwaliteit. Een telefoon die onlangs op de markt is gebracht, is de iPhone 13. De features van deze smartphone zijn zeer goed en dus zeker de moeite waard om eens te bekijken. Want wat dacht je van mooie kleuren, een goed scherm, goede camera’s en een lange batterijduur? iPhone 13 met abonnement kan zeker een goede overweging zijn als je op zoek bent naar een nieuw toestel.

Opslagruimte vrijmaken

Een goede tip die je kunt onthouden als je jouw smartphone graag sneller wilt maken, is het vrijmaken van voldoende opslagruimte. Als het geheugen van jouw telefoon vol zit, zal de telefoon namelijk sneller traag worden. Ga jouw opslagruimte daarom eens goed na. Misschien zijn er wel een aantal bestanden die je zou kunnen overzetten op bijvoorbeeld een externe schijf, zodat je ze niet kwijt bent. Je kunt deze dan daarna verwijderen van je telefoon, zodat je meer opslagruimte over hebt. En het zou zomaar kunnen dat jouw smartphone nu weer een stukje sneller wordt.

Onnodige apps verwijderen

Heb jij flink wat apps op je telefoon staan? Dan is de kans groot dat hier apps tussen zitten die je niet of nauwelijks gebruikt. Weg ermee! Als je jouw telefoon graag sneller wilt maken, is het verstandig om onnodige apps te verwijderen. Probeer alleen de noodzakelijke apps die je echt gebruikt op je telefoon te laten.

Bluetooth, wifi en GPS vaker uitzetten

Het trager worden van jouw telefoon kan ook komen door de Bluetooth, wifi en GPS van je telefoon. Maak je hier even geen gebruik van? Zorg er dan voor dat je deze uit zet. Als je dit niet doet, is jouw smartphone continu op zoek naar de mogelijkheid om met andere apparaten of wifi-netwerken te verbinden. En dit kan ervoor zorgen dat jouw smartphone minder snel wordt. Probeer hier dus echt wat vaker aan te denken, want het kan best een verschil maken.

Cache, geschiedenis en cookies verwijderen

Wat je ook zou kunnen doen om jouw telefoon sneller te maken, is het vaker verwijderen van de cache, geschiedenis en cookies. Het zit namelijk zo dat elke keer als jij een website bezoekt, jouw telefoon hier dingen van opslaat. Dit wordt opgeslagen in het cachegeheugen. Ook de geschiedenis en cookies worden opgeslagen en dit neemt allemaal ruimte in beslag. Probeer dit regelmatig te wissen, zodat je niet onnodig veel data op je telefoon hebt staan.

Deze tips kunnen je er wellicht bij helpen om jouw smartphone weer wat sneller te maken. Mocht je smartphone al wat ouder zijn en deze tips niet helpen om je telefoon sneller te maken, kan het een goede overweging zijn om een nieuwe telefoon te kopen. We willen tenslotte allemaal een snelle telefoon, dus kijk goed hoe jij dit kunt realiseren.