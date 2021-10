Google kondigt Pixel 6 op 19 oktober aan

We hebben er even op moeten wachten – maar de onthulling van de nieuwe Pixel 6 is officieel. Op 19 oktober zal Google de nieuwe smartphone gaan onthullen.

Pixel 6-evenement

Op 19 oktober krijgen we meer informatie over de nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro smartphones – tijdens een online evenement welke start om 19:00 Nederlands tijd.

Tijdens het evenement zal de focus zich richten op de nieuwe Pixel 6 smartphone. Interessant is dat de smartphone beschikt over een nieuwe chip welke Google zelf heeft ontworpen. Deze Tensor-chip moet helpen bij het verwerken van kunstmatige intelligentie en machine-learning, om zo bijvoorbeeld de camera en spraakherkenning te verbeteren.

De Pixel 6 heeft een scherm van 6,4 inch, terwijl het duurdere model beschikt over een 6,7-inch scherm met een 120Hz ververssnelheid.

Of de smartphone ook naar Nederland komt is vooralsnog onduidelijk. Eerdere Pixel smartphones zijn nooit officieel verkocht in Nederland.