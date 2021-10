Prijs Netflix-abonnementen stijgen voor nieuwe leden

Netflix verhoogt de prijzen van twee abonnementen. Vooralsnog zijn de nieuwe prijzen alleen van toepassing op nieuwe leden.

Prijs Netflix abonnement duurder

Het Standaard- en Premium-abonnement gaat verder in prijs omhoog, terwijl de prijs van het Basic-abonnement vooralsnog gelijk blijft.

Voor iedereen zal het Basic-abonnement nog altijd voor 7,99 euro verkocht worden. Het Standaard-abonnement is aangepast van 10,99 euro per maand, naar 11,99 euro per maand. Voor het Premium abonnement betaalde je eerder 13,99 euro, terwijl dat nu 15,99 is geworden.

De prijzen gelden vooralsnog alleen voor de nieuwe leden – al is de kans aanwezig dat de prijs in de komende periode ook voor bestaande leden duurder zal worden.