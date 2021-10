4 tips om jouw WordPress website tot een succes te maken

Wil je een eigen website maken? Dan denk je mogelijk dat je over specifieke kennis moet beschikken. Toch is dit niet noodzakelijk. Met behulp van WordPress kun je namelijk zelf een website bouwen, zelfs als je geen kennis van of ervaring met het bouwen van websites hebt. Uiteraard wil je dat jouw WordPress website een succes wordt. Om jou hier een handje bij te helpen, zetten we hier 4 tips op een rijtje om jouw WordPress website tot een succes te maken.

1. Verplaats je in jouw doelgroep

Sommige mensen beginnen zonder doordacht plan aan het bouwen van hun eigen WordPress website. Dit is een optie, maar de kans op succes is in dat geval minimaal. Je moet namelijk goed in jouw achterhoofd houden voor wie je de site precies maakt. Verplaats je daarom in jouw doelgroep. Vraag jezelf af wat zij willen weten en waar ze naar op zoek zijn. Wanneer je dit weet, kun je hier rekening mee houden bij het ontwikkelen van jouw WordPress website.

2. Besteed aandacht aan SEO

Ga je aan de slag met jouw eigen WordPress website? Dan wil je uiteraard dat deze er leuk uitziet. Een mooie uitstraling is inderdaad belangrijk, maar dit is geen garantie voor succes. Je moet namelijk ook aandacht besteden aan de vindbaarheid van jouw website. Als je dit niet doet, blijven bezoekers mogelijk uit. Dit is uiteraard niet wenselijk, zeker niet als je producten of diensten verkoopt. Wanneer bezoekers uitblijven is de kans op verkoop namelijk een stuk kleiner. Ga daarom aan de slag met SEO. Hiermee vergroot je de vindbaarheid van jouw WordPress website, waardoor internetgebruikers hun weg naar jouw site beter weten te vinden.

3. Zorg voor een beveiligde website



Iedereen die een eigen website heeft, kan vandaag de dag niet meer om veiligheid heen. Mensen verwachten namelijk dat websites een zekere mate van bescherming bieden. Als een website niet beveiligd is, keren zij deze waarschijnlijk snel de rug toe. Om jouw website te beveiligen, heb je een zogeheten SSL-certificaat nodig. Voor de URL van jouw site komt in dat geval een slotje te staan. Daarnaast begint de URL met https in plaats van http. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Ga dan op zoek naar een webhosting waar SSL onderdeel van uitmaakt.

4. Kies voor Managed WordPress hosting

Een WordPress website succesvol maken is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. Worstel je hier ook mee? Dan biedt managedĀ WordPress hosting uitkomst. Als je hiervoor kiest, heb je alle tools in handen om zo groot te worden als je wilt. Wie denkt dat dit ingewikkeld is, heeft het mis. Managed WordPress hosting is namelijk simpel. Bovendien is het snel en betaalbaar. Wat ons betreft reden genoeg om het vandaag nog te proberen.