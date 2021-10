Ziggo start verkoop Chromecast met Google TV voor tweede tv

Ziggo verkoopt vanaf nu officieel de Chromecast met Google TV via de eigen website. Via de Ziggo GO TV-app kunnen gebruikers hierdoor tv kijken op een tweede of derde tv.

Chromecast met Google TV

Via internet is het tegenwoordig prima mogelijk om televisie te kijken. Ziggo is begonnen met de verkoop van de Chromecast met Google TV. het kleine apparaatje zal verkocht worden voor 79,95 euro. Via de Chromecast is het mogelijk om de Ziggo Go-app te installeren.

Heb je één of meerdere extra zenderpakketten? Alle zenders uit het abonnement zijn direct zichtbaar via de Chromecast met Google TV, Je logt via de app in met je inloggegevens.

Verschillende televisies beschikken tegenwoordig standaard al over de mogelijkheid om de Ziggo Go app te installeren. Voor de normale TV’s zonder slimme apps is de Chromecast een interessante toevoeging.

Ziggo verkoopt de Chromecast met Google TV voor 79,95 euro.