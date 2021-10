Waarom is cryptocoin Shiba Inu (SHIB) enorm hard gestegen afgelopen weken?

Na de memecoin Dogecoin is er een nieuw soort memecoin welke de afgelopen weken enorm hard is gestegen. Het gaat hierbij om Shiba Inu.

Shiba Inu

Shiba Inu is een variant op dogecoin, eerder dit jaar bereikte dogecoin een nieuw record en heeft een flinke stijging weten neer te zetten. Dogecoin is zelf een parodie op de cryptomarkt, maar wordt steeds serieuzer genomen. nadat Elon Musk onder andere zijn waardering voor dogecoin heeft uitgesproken.

Zowel Dogecoin als Shiba Inu hebben een soortgelijk idee van een parodie op de cryptomarkt. Belangrijkste is vooral de identiteit welke vrijwel gelijk is. De mascotte van de dogecoin is immers ‘doge’, een meme op basis van een Japans hondenras: de Shiba Inu.

Shiba Inu werd in augustus 2020 opgericht. De cryptocurrency die deze week de show stal was Shiba Inu (SHIB). Al enkele dagen heeft de coin meerdere flinke stijgingen neer te zetten. Uit nieuwe data blijkt dat er in een korte tijd ruim 30.000 zich hebben aangesloten aan Shiba Inu.

Inmiddels is er een ware strijd tussen Dogecoin en Shiba Inu. De hype rondom Shiba Inu is mogelijk ontstaan na de uitlatingen van Elon Musk. Nu heeft Elon zelf een Shiba Inu hond gekocht, de hond die centraal staat in de Doge meme en is de mascotte voor dogecoin.

Vanaf het moment van de tweet is Shiba Inu bijna 300% gestegen in een korte tijd. Inmiddels is Shiba Inu ook weer gezakt. Het nadeel van dit soort memecoins is vooral de flinke bewegingen. Inmiddels heeft Shiba Inu (SHIB) een marketwaarde van ruim 10 miljard dollar.