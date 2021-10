Nieuwe VanMoof V e-bike heeft topsnelheid van 50 km/u

VanMoof, het populaire e-bike merk van Nederlandse bodem heeft vandaag de nieuwe VanMoof V aangekondigd. Het gaat hierbij om een nieuwe elektrische fiets met een topsnelheid van 50 kilometer per uur.

VanMoof V e-bike

Volgens het bedrijf zelf is deze elektrische fiets sneller dan welk model ook. Wel is er een stevig prijskaartje aanwezig voor de nieuwe VanMoof V e-bike.

Voor een prijskaartje van €3498 is de e-bike behoorlijk aan de prijs. De VanMoof V heeft zoals gezegd een topsnelheid van 50 kilometer per uur en is daarmee sneller dan welke e-bike van het bedrijf dan ook. Om de snelheid te behalen is er tweewielaandrijving toegevoegd welke voor extra kracht en accelaratie zal moeten zorgen.

Beschikbaarheid

Eind 2022 verwacht VanMoof de nieuwe V e-bike te gaan leveren. De prijs zal starten bij €3498, al is de kans aanwezig dat de prijs nog zal gaan veranderen als de release dichterbij komt.